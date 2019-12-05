Президент ОПЕК: Выполнение сделки ОПЕК+ всеми странами - ключ к более активным действиям

Выполнение сделки ОПЕК+ всеми странами-участницами является ключом к более активным действиям, сообщил президент ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.
"Важно подчеркнуть, что индивидуальные уровни соответствия должны быть соблюдены. Сплоченность и ее практическая демонстрация являются истинными ключами к нашему успеху, будь то соответствие уровням обязательств по сделке или более активные совместные действия", - цитируются слова Кеведо в сообщении ОПЕК.
"Эта сила будет иметь жизненно важное значение по мере приближения к 2020 году, и сегодня мы рассмотрим перспективы мировой экономики, а также спрос на нефть в следующем году", - сказал он.
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