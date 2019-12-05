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ТЭК 05.12.2019 21:15

Президент ОПЕК: Выполнение сделки ОПЕК+ всеми странами - ключ к более активным действиям

Выполнение сделки ОПЕК+ всеми странами-участницами является ключом к более активным действиям, сообщил президент ОПЕК, министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

"Важно подчеркнуть, что индивидуальные уровни соответствия должны быть соблюдены. Сплоченность и ее практическая демонстрация являются истинными ключами к нашему успеху, будь то соответствие уровням обязательств по сделке или более активные совместные действия", - цитируются слова Кеведо в сообщении ОПЕК.

"Эта сила будет иметь жизненно важное значение по мере приближения к 2020 году, и сегодня мы рассмотрим перспективы мировой экономики, а также спрос на нефть в следующем году", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК+, СДЕЛКА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]