АБР на проекты в Азербайджане выделил свыше $5 млрд - глава представительства

Азиатский банк развития (АБР) доволен уровнем исполнения кредитного портфеля по Азербайджану, заявил глава бакинского офиса АБР Нариман Маннапбеков.
"На сегодняшний день кредитный портфель АБР по Азербайджану составляет $5,1 млрд. Уровень исполнения портфеля нас устраивает. Мы гордимся тем, что имеем самый крупный портфель международных партнеров Азербайджана и готовы и дальше поддерживать развитие страны", - заявил Маннапбеков на приеме в честь 20-летия сотрудничества АБР и Азербайджана.
В свою очередь, министр финансов Азербайджана Самир Шарифов отметил, что АБР "всегда поддерживал развитие страны".
"АБР стал первым международным финансовым институтом, поддержавшим экономические реформы Азербайджана после резкого снижения цен на нефть и выделившим нам контрциклический кредит в $500 млн. Кроме того АБР предоставил нам гарантии в сумме $500 млн, что позволило нам привлечь более выгодные кредиты на проект Южный газовый коридор (ЮГК)", - заявил Шарифов.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года.
А.Мамедов
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