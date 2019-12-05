Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8841 RUR   0.0266 GBR   2.2294 TRY   0.2955

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.43 2.33 Brent 63.00 2.18

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 05.12.2019 21:25

Ереван отказался от предложения Баку на обмен «всех на всех» - глава МИД Азербайджана

Армения отказалась от обмена с Азербайджаном удерживаемых лиц по принципу «всех на всех», заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

«К сожалению за год, минувший со встречи в Милане (в рамках СМИД ОБСЕ – ИФ), я не могу сказать о прогрессе в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. На линии фронта сегодня относительно спокойно, но все равно прогресса в переговорах нет. Несмотря на то, что и сопредседатели МГ ОБСЕ заявляют о неприемлемости статус-кво. Армения даже отказалась от обмена удерживаемых в Карабахе азербайджанских граждан по принципу «всех на всех», сказал Мамедъяров в четверг в Братиславе на СМИД ОБСЕ.

Текст выступления Мамедъярова опубликовала пресс-служба МИД Азербайджана.

По его словам, в течение последнего года руководство Армении постоянно выступало с провокационными заявлениями, которые последовательно были направлены на срыв переговорного процесса.

Глава МИД подчеркнул, что Армения постоянно пытается изменить формат переговоров. «В документах ОБСЕ от 24 марта 1992 года однозначно указано, что сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан, а азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха являются заинтересованными сторонами. При этом армянская сторона пытается представить армянскую общину как «народ Нагорного Карабаха», тем самым отрицая наличие азербайджанской общины. Цель таких действий – законодательно оформить этническую чистку (против азербайджанского населения – ИФ)», - добавил Мамедъяров.

Госкомиссия по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана 29 апреля 2016 года направила обращение в МККК, в котором предложила разработать проект соглашения о незамедлительном обмене содержащихся на данный момент с обеих сторон лиц по принципу «всех на всех».

В своем обращении азербайджанская сторона также предложила обмен возможными в будущем плененными и взятыми в заложники лицами, в том числе телами погибших в течении трех дней.

Кроме того, вопрос обмена в кратчайшие сроки по принципу «всех на всех» Госкомиссия обсуждала в 2017-2018гг с сопредседателями Международной рабочей группы по поиску пропавших без вести, освобождению пленников и взятых в заложники лицам в зоне Карабахского конфликта (МРГ) Бернхардом Клазеном (Германия), Светланой Ганнушкиной (Россия) и Паатой Закериашвили (Грузия).

Последнее обращение Баку об обмене двух армянских военнопленных - Карена Казаярна и Араика Казаряна, находящихся под арестом в Азербайджане на двух азербайджанских заложников - Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, удерживаемых армянской стороной, было направлено в международные структуры 11 сентября 2019 года.

К.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в середине июля 2018 года. Он обвиняется в преступлениях против Азербайджана. Следствие направило его дело в соответствующую судебную инстанцию.

А.Казарян задержан азербайджанскими военнослужащими в Физулинском направлении карабахского фронта 12 августа. Он добровольно перешел линию соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

Азербайджанцы Гулиев и гражданин России Аскеров удерживаются Арменией в Нагорном Карабахе. Они были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.

Т.н. "суд" сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, КАРАБАХ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана проводит в Братиславе встречу с посредниками по Карабаху Пашинян должен отказаться от экивоков и сесть за стол переговоров по Карабаху – МИД Азербайджана Мамедъяров и Мнацаканян могут встретиться в декабре - представитель МГ ОБСЕ Глава МИД Армении заявил о необходимости обеспечения равных обязательств сторон в карабахском урегулировании МИД Азербайджана исключил представителей Kuhner Fund из "черного списка" по Карабаху Явной опасности возобновления крупных боевых действий в Нагорном Карабахе не прослеживается - Лавров

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]