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ТЭК 05.12.2019 22:24

Страны ОПЕК+ согласны исключить конденсат из расчетов сделки по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ согласны исключить газовый конденсат из расчетов в рамках сделки по сокращению добычи нефти, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Приняты рекомендации, которые мы представили, исключить из мониторинга объемы конденсата и перейти на мониторинг по методике, которая есть в ОПЕК. ОПЕК не учитывает конденсат, учитывает только нефть, поэтому будет такая же методика учитываться для стран не-ОПЕК", - сказал он.

Отвечая на вопрос, все ли участники сделки на это согласны, он подчеркнул: "Да, все согласны".

По его словам, при исключении конденсата из расчетов по сделке ОПЕК+ база сокращения добычи будет снижена на 760 тыс. б/с, квота России останется на уровне 228 тыс. б/с. "Если говорить про конденсат, это не меняет никаким образом квоту. Меняется только база для расчета и фактический анализ исполнения, то есть будет учитываться только сокращение добычи нефти", - пояснил глава российского ведомства.

"Квоты по конденсату мы обсуждаем на встрече министров, сегодня мы это не обсуждали, внутри ОПЕК+ все завтра будет (обсуждаться - ИФ)", - уточнил министр.

Он добавил, что без конденсата подсчет будет вестись с декабря. В России доля газового конденсата в добыче составляет 7-8%, сказал Новак.

Согласно текущим договоренностям стран ОПЕК+, страны-участницы должны сократить добычу нефти от уровня октября 2018 года на 1,195 млн б/с - с 45,069 млн б/с до 43,874 млн б/с. При этом, в частности, Россия обязалась сократить добычу на 228 тыс. б/с.

Россия инициировала вопрос об исключении конденсата из расчетов добычи в рамках сделки. Исключив конденсат из расчетов, добыча которого растет в России из-за роста производства газа зимой, страна сможет избежать обвинений в невыполнении сделки.

По данным Минэнерго, в ноябре Россия исполнила сделку ОПЕК+ на 85% (сокращение на 195 тыс. б/с), без учета конденсата - немного перевыполняет сделку.

Кроме того, на прошедшей в четверг встрече мониторингового комитета ОПЕК+ была вынесена рекомендация о дополнительном сокращении добычи в первом квартале 2020 года ещё на 500 тыс. б/с, эту рекомендацию 6 декабря рассмотрят министры стран ОПЕК+. Новые квоты при условии принятия решения о большем сокращении в следующем квартале планируется обсудить на встрече министров ОПЕК+ также 6 декабря.

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Тэги: ОПЕК+, КОНДЕНСАТ, ИСКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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