Китай активно развивает связанные с космосом военные возможности, усиливает подводный флот - Пентагон

Китай направляет инвестиции в те сферы военной деятельности, в которых у США есть значительные преимущества, заявил в четверг заместитель госсекретаря США по вопросам политики Джон Руд.
"Китай также стремится тратить средства, направляя их в те сферы, в которых у США есть значительные военные преимущества", - говорится в письменных показаниях Джона Руда для комитета сената США по вооруженным силам.
Таким образом, по словам Руда, Китай, в частности, инвестирует в средства ведения боя в космосе, кибер- и электронном пространстве, под водой, а также в самолеты-истребители, бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности.
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