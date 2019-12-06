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Дальнее зарубежье 06.12.2019 00:26

Китай активно развивает связанные с космосом военные возможности, усиливает подводный флот - Пентагон

Китай направляет инвестиции в те сферы военной деятельности, в которых у США есть значительные преимущества, заявил в четверг заместитель госсекретаря США по вопросам политики Джон Руд.

"Китай также стремится тратить средства, направляя их в те сферы, в которых у США есть значительные военные преимущества", - говорится в письменных показаниях Джона Руда для комитета сената США по вооруженным силам.

Таким образом, по словам Руда, Китай, в частности, инвестирует в средства ведения боя в космосе, кибер- и электронном пространстве, под водой, а также в самолеты-истребители, бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, КИТАЙ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]