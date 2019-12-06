Китай активно развивает связанные с космосом военные возможности, усиливает подводный флот - Пентагон

Китай направляет инвестиции в те сферы военной деятельности, в которых у США есть значительные преимущества, заявил в четверг заместитель госсекретаря США по вопросам политики Джон Руд.

"Китай также стремится тратить средства, направляя их в те сферы, в которых у США есть значительные военные преимущества", - говорится в письменных показаниях Джона Руда для комитета сената США по вооруженным силам.

Таким образом, по словам Руда, Китай, в частности, инвестирует в средства ведения боя в космосе, кибер- и электронном пространстве, под водой, а также в самолеты-истребители, бомбардировщики, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности.