Вертолет Нацгвардии США потерпел крушение в штате Миннесота

Вертолет Национальной гвардии Миннесоты UH-60 Black Hawk потерпел крушение к югу от города Сент-Клауд, сообщает The St. Cloud Times.
Согласно изданию, вертолет был обнаружен государственным патрулем штата Миннесота сразу после 16 часов недалеко от Жемчужного озера.
По данным экстренных служб, вертолет вылетел из Сент-Клауда примерно в 13: 55 и через девять минут после взлета исчез с радаров.
Как сообщили в Национальной гвардии Миннесоты, на борту вертолета находились три человека.
Все подразделения Сент-Клауда были вызваны для реагирования на инцидент.
По данным экстренных служб, правоохранительные органы работали над тем, чтобы установить местонахождение мобильных телефонов пассажиров в попытке найти вертолет.
Тем временем губернатор штата Тим Уолз отменил церемонию зажжения рождественской ели. По словам его представителя, губернатор находится в контакте с Нацгвардией и следит за развитием событий.
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