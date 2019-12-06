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Дальнее зарубежье 06.12.2019 09:03

Вертолет Нацгвардии США потерпел крушение в штате Миннесота

Вертолет Национальной гвардии Миннесоты UH-60 Black Hawk потерпел крушение к югу от города Сент-Клауд, сообщает The St. Cloud Times.

Согласно изданию, вертолет был обнаружен государственным патрулем штата Миннесота сразу после 16 часов недалеко от Жемчужного озера.

По данным экстренных служб, вертолет вылетел из Сент-Клауда примерно в 13: 55 и через девять минут после взлета исчез с радаров.

Как сообщили в Национальной гвардии Миннесоты, на борту вертолета находились три человека.

Все подразделения Сент-Клауда были вызваны для реагирования на инцидент.

По данным экстренных служб, правоохранительные органы работали над тем, чтобы установить местонахождение мобильных телефонов пассажиров в попытке найти вертолет.

Тем временем губернатор штата Тим Уолз отменил церемонию зажжения рождественской ели. По словам его представителя, губернатор находится в контакте с Нацгвардией и следит за развитием событий.

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Тэги: США, ВЕРТОЛЕТ, НАЦГВАРДИЯ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]