Министр нефти Ирана заявил, что по итогам заседания ОПЕК достигнуто соглашение по сделке

Страны ОПЕК достигли согласия по итогам встречи в четверг, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.

"Мы достигли согласия", - сказал он в четверг поздно вечером, выходя после семичасового заседания стран ОПЕК, где обсуждалось возможное увеличение объема сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 500 тыс. б/с.