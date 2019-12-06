Министр нефти Ирана заявил, что по итогам заседания ОПЕК достигнуто соглашение по сделке

Страны ОПЕК достигли согласия по итогам встречи в четверг, сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане.
"Мы достигли согласия", - сказал он в четверг поздно вечером, выходя после семичасового заседания стран ОПЕК, где обсуждалось возможное увеличение объема сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 500 тыс. б/с.
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