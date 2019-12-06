Около 400 человек эвакуированы из отеля в Таиланде из-за пожара

Около 400 постояльцев отеля Holiday Inn в курортном городе Паттайя были эвакуированы из-за возникшего возгорания, сообщает The Nation.
Отмечается, что полиция получила сообщение о пожаре около 4:30 утра (01:30).
В результате происшествия из гостиницы эвакуировали около 400 человек, среди которых были иностранные туристы, дети, пожилые люди и инвалиды.
Пожар был потушен в течение 30 минут.
Сообщается, что первоначально возгорание произошло на балконе одного из номеров, а позже из-за сильного ветра распространилось по зданию.
Сведений о пострадавших на данный момент нет.
Предварительно ущерб оценивается примерно в $33 тыс.
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