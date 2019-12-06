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Дальнее зарубежье 06.12.2019 09:08

Около 400 человек эвакуированы из отеля в Таиланде из-за пожара

Около 400 постояльцев отеля Holiday Inn в курортном городе Паттайя были эвакуированы из-за возникшего возгорания, сообщает The Nation.

Отмечается, что полиция получила сообщение о пожаре около 4:30 утра (01:30).

В результате происшествия из гостиницы эвакуировали около 400 человек, среди которых были иностранные туристы, дети, пожилые люди и инвалиды.

Пожар был потушен в течение 30 минут.

Сообщается, что первоначально возгорание произошло на балконе одного из номеров, а позже из-за сильного ветра распространилось по зданию.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Предварительно ущерб оценивается примерно в $33 тыс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТАИЛАНД, ОТЕЛЬ, ПОЖАР, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]