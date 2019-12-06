Блумберг считает, что Трампу должен быть объявлен импичмент

Трамп должен быть подвергнут импичменту, считает кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг.
"Я думаю, что это очень серьезная вещь, и я был раньше против этого, но после просмотра всех доказательств, я думаю, что да. Грустно, но да", - сказал Блумберг в интервью CBS News об импичменте Трампа.
Он добавил, что президент США, похоже, не понимает, что является выборным должностным лицом.
"Он, кажется, не понимает, что он является выборным должностным лицом, чья работа заключается в том, чтобы работать для общества, а не для себя", - сказал бывший мэр Нью-Йорка.
Блумберг официально объявил о решении участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов 24 ноября.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в четверг о решении приступить к составлению пунктов обвинения для объявления импичмента Трампу.
В ходе выступления Пелоси обвинила Трампа в злоупотреблении властью и заявила, что он подрывает национальную безопасность США.
В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.
Ереван отказался от предложения Баку на обмен «всех на всех» - глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана представил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу позицию Баку по Карабаху
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Шемахе
Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК+, Brent на уровне $63,16 за баррель
Манат подешевел к евро и рублю
Uber назвал самые популярные достопримечательности мира у туристов в 2019 году
Азербайджан занял 4-ое место по въездному туризму в Россию за 9 месяцев
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
В Баку первыми посетителями фотовыставки «Русская цивилизация» стали победители просветительских акций, проведенных Россотрудничеством в 2019 году
Bakcell на выставке Bakutel 2019: превосходство сети и лучший клиентский опыт
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г