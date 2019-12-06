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Дальнее зарубежье 06.12.2019 09:18

Блумберг считает, что Трампу должен быть объявлен импичмент

Трамп должен быть подвергнут импичменту, считает кандидат в президенты США от Демократической партии Майкл Блумберг.

"Я думаю, что это очень серьезная вещь, и я был раньше против этого, но после просмотра всех доказательств, я думаю, что да. Грустно, но да", - сказал Блумберг в интервью CBS News об импичменте Трампа.

Он добавил, что президент США, похоже, не понимает, что является выборным должностным лицом.

"Он, кажется, не понимает, что он является выборным должностным лицом, чья работа заключается в том, чтобы работать для общества, а не для себя", - сказал бывший мэр Нью-Йорка.

Блумберг официально объявил о решении участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов 24 ноября.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в четверг о решении приступить к составлению пунктов обвинения для объявления импичмента Трампу.

В ходе выступления Пелоси обвинила Трампа в злоупотреблении властью и заявила, что он подрывает национальную безопасность США.

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

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Тэги: США, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ, БЛУМБЕРГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]