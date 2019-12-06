В Берлине открывается съезд СДПГ, который продлится до воскресенья

В пятницу в Берлине начнется съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ), на котором будет утверждены новые партийные лидеры и определен курс политического развития страны.

В пятницу, как ожидается, члены партии проголосуют за новый состав президиума, председателей, их заместителей, а также утвердят кандидатуру на должность генерального секретаря СДПГ. Затем в субботу, 7 декабря, будет избран исполнительный комитет партии, федеральная арбитражная и контрольная комиссии.

Главный вопрос, который стоит на повестке дня, - утверждение нового партийного руководства.

После двух этапов голосования социал-демократы должны утвердить в роли председателей партии новый политический дуэт: это экс-министр финансов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Норберт Вальтер-Борьянс и депутат бундестага от земли Баден-Вюртемберг Заскиа Эскен. За них во втором туре партийного голосования проголосовали 53% рядовых членов СДПГ.

Их соперниками были вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц вместе с экс-депутатом ландтага Бранденбурга Кларой Гайвиц, которых поддержали около 45% социал-демократов.

Необходимость в проведении второго тура голосования появилась после того, как ни одна из шести пар-кандидатов на руководящую позицию в партии не набрала абсолютного большинства голосов. Однако итоги голосования не считаются окончательными, так как юридическую силу им может придать только решение, принятое на партийном съезде.

Теоретически могут возникнуть новые предложения по кандидатам, что, однако, маловероятно после проведения двух туров голосования.

На партийном съезде одним из ключевых будет вопрос, останется или выйдет ли СДПГ из так называемой "Большой коалиции" (ХДС, ХСС, СДПГ) с новым партийным руководством.

На данном этапе неизвестно, как будет развиваться политическая ситуация в стране. Если дуэт Олафа Шольца и Клары Гейвиц выступал за сохранение правительственного союза с ХДС/ ХСС, то Норберт Вальтер-Боржанс и Заския Эскен публично заявили о намерениях положить конец "Большой коалиции". Однако они собираются начать с пересмотра некоторых пунктов коалиционного договора.

Так, политический дуэт выступает за активное развитие инвестиционной деятельности по вопросам климата и инфраструктуры, а также хочет добиться увеличения минимальной рабочей ставки до 12 евро в час.

Впрочем, против проведения новых коалиционных переговоров уже выступила председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Если СДПГ все же решит досрочно покинуть правительственные ряды, то возникнет необходимость в проведении досрочных выборов, ведь правящий союз останется без "большинства", которое необходимо для принятия решений.

"Альтернативным вариантом могут стать повторные выборы. Впрочем, не исключено, что они окончились бы со столь же неопределенным результатом, как и выборы в бундестаг в сентябре 2017 года. А это, в конечном счете, может привести к уходу Меркель с поста канцлера ФРГ", - пишет портал "Дойче велле".

Немецкое издание "Берлинер Моргентпост" в свою очередь приводит результаты исследования, согласно которым лишь 37% сторонников партии социал-демократов выступают за выход из правящей коалиции.

Особую важность выбор СДПГ на предстоящем съезде приобретает из-за того, что рейтинг популярности партии за последнее время существенно снизился. Так, в августе опрос, проведенный социологической службой INSA, показал, что лишь 11,5% немецких избирателей готовы поддержать СДПГ. Это самый низкий показатель за всю историю существования партии.

Одно из основных обвинений избирателей заключается в том, что СДПГ потеряла свое "лицо". Партию уже не отличают от сестринских партий ХДС и ХСС, что отвернуло от нее значительную часть электората.

Еще один вопрос, который поднимут во время партийного съезда, заключается в том, какую роль в СДПГ будет играть новая фигура на политической арене - Кевин Кюнерт. Глава "Союза молодых социалистов в СДПГ" претендует на должность заместителя председателя партии. Как пишут немецкие СМИ, он может обеспечить сдвиг СДПГ влево.

"Красный мятеж. Триумф аутсайдеров Заскии Эскен и Норберта Вальтер-Борьянса означает поворотный момент в истории СДПГ. Будущее большой коалиции теперь зависит от этого нового дуэта и от трех других ключевых фигур" - так немецкий журнал "Шпигель" охарактеризовал предстоящий партийный съезд.