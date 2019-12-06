Министр нефти Саудовской Аравии: у ОПЕК+ в пятницу будут отличные новости по судьбе сделки

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман пообещал журналистам "отличные новости" после предстоящего заседания стран ОПЕК+ 6 декабря.

"У нас завтра будут отличные новости", - сказал министр в четверг поздно вечером, выходя после семичасового заседания стран ОПЕК, где обсуждалось возможное увеличение объёма сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 500 тыс. б/с.