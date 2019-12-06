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ТЭК 06.12.2019 09:18

Министр нефти Саудовской Аравии: у ОПЕК+ в пятницу будут отличные новости по судьбе сделки

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман пообещал журналистам "отличные новости" после предстоящего заседания стран ОПЕК+ 6 декабря.

"У нас завтра будут отличные новости", - сказал министр в четверг поздно вечером, выходя после семичасового заседания стран ОПЕК, где обсуждалось возможное увеличение объёма сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ на 500 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ОПЕК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]