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Финансы 06.12.2019 09:24

AzSigorta застраховала сотрудников ЦБА по ДМС

Центральный банк Азербайджана объявил СК AzSigorta победителем тендера на добровольное медицинское страхование (ДМС) сотрудников банка.

«Тендерная комиссия объявила 25 ноября СК AzSigorta победителем тендера на ДМС сотрудников банка», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Ранее услуги ЦБА по ДМС оказывала СК «AXA Mbask». Компания начала оказывать ЦБА данные услуги с 12 ноября 2018 года, контракт был рассчитан на 12 месяцев.

СК AzSigorta лицензию на деятельность получила в ноябре 2006 года и входит в десятку ведущих компаний по сбору премий и производимых выплат. Акционером AzSigorta является одно физическое лицо. Уставный капитал компании равен 20,3 млн манатов.

А.Азизов

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E-mail: [email protected]
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Тэги: ЦБА, СОТРУДНИКИ, ДМС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]