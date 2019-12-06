Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 декабря сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 декабря ЦБА установил 1,8883 манат/1EUR (5 декабря - 1,8841/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 декабря установил 0,0267 манат/1RUB (5 декабря - 0,0266 манат/1RUB).

А.Азизов