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ТЭК 06.12.2019 09:29

Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК+, Brent на уровне $63,16 за баррель

Цены на нефть опускаются в пятницу в ожидании министерской встречи стран ОПЕК+.

Накануне прошло заседание государств ОПЕК, по итогам которого не было объявлено о принятии каких-либо решений, пишет MarketWatch.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $63,16 за баррель, что на $0,23 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,39 (0,62%), до $63,39 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,16 (0,27%) - до $58,27 за баррель. По итогам торгов в четверг цена контракта составила $58,43 за баррель, не изменившись по сравнению с предыдущей сессией.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в четверг неожиданно рекомендовал увеличить объем сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,7 млн б/с.

Источники СМИ сообщили, что ОПЕК поддержал сокращения, но вопрос, как эта дополнительная нагрузка будет распределена между всеми участниками, пока не решен.

Действующая сделка ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.

Основная нагрузка по сокращению добычи странами ОПЕК ложится на Саудовскую Аравию. В сентябре Эр-Рияд, готовивший IPO Saudi Aramco, объявил, что страна будет до конца года держать свою нефтедобычу на уровне примерно на 400 тыс. б/с меньше, чем требуют от нее условия соглашения. При этом саудовские власти призвали других членов ОПЕК полностью исполнять свои обязательства (в частности, Ирак и Нигерию), что сократило бы поставки на рынок еще на 400-500 тыс. б/с.

"Я думаю, Саудовская Аравия придерживается такой позиции, что она готова сокращать добычу больше при необходимости, но будет требовать выполнения условий соглашения другими странами", - отмечает исполнительный директор IHS Markit Бушан Бахри.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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