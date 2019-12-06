Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК+, Brent на уровне $63,16 за баррель

Цены на нефть опускаются в пятницу в ожидании министерской встречи стран ОПЕК+.

Накануне прошло заседание государств ОПЕК, по итогам которого не было объявлено о принятии каких-либо решений, пишет MarketWatch.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 составляет $63,16 за баррель, что на $0,23 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов выросла на $0,39 (0,62%), до $63,39 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,16 (0,27%) - до $58,27 за баррель. По итогам торгов в четверг цена контракта составила $58,43 за баррель, не изменившись по сравнению с предыдущей сессией.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в четверг неожиданно рекомендовал увеличить объем сокращения добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 1,7 млн б/с.

Источники СМИ сообщили, что ОПЕК поддержал сокращения, но вопрос, как эта дополнительная нагрузка будет распределена между всеми участниками, пока не решен.

Действующая сделка ОПЕК+ предполагает сокращение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года до апреля 2020 года. Она была заключена в декабре 2018 года сроком на полгода, а в июле было принято решение продлить ее до апреля 2020 года.

Основная нагрузка по сокращению добычи странами ОПЕК ложится на Саудовскую Аравию. В сентябре Эр-Рияд, готовивший IPO Saudi Aramco, объявил, что страна будет до конца года держать свою нефтедобычу на уровне примерно на 400 тыс. б/с меньше, чем требуют от нее условия соглашения. При этом саудовские власти призвали других членов ОПЕК полностью исполнять свои обязательства (в частности, Ирак и Нигерию), что сократило бы поставки на рынок еще на 400-500 тыс. б/с.

"Я думаю, Саудовская Аравия придерживается такой позиции, что она готова сокращать добычу больше при необходимости, но будет требовать выполнения условий соглашения другими странами", - отмечает исполнительный директор IHS Markit Бушан Бахри.