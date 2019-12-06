Бюджетные расходы Армении на оборону с 2018 по 2020 год выросли примерно на 28% - премьер

Правительство Армении с мая 2018 года, с учетом госбюджета на 2020 год, увеличило расходы на оборону приблизительно на 28%, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"С мая 2018 года по 2020 год, то есть, с учетом госбюджета на 2020 год, расходы на оборону увеличились на 66 млрд драмов ($138,75 млн). Это приблизительно на 28%", - сказал Пашинян, выступая в парламенте.

На заседании в пятницу парламент Армении принял бюджет страны на следующий год в окончательном чтении.

По словам премьер-министра, с мая 2018 года Армения приобрела "беспрецедентное количество вооружения, оружия, боеприпасов".

"И правительство Армении продолжит эту политику, направленную на восстановление военного баланса в регионе. В этой связи предприняты все серьезные меры", - отметил Пашинян.

Ранее он заявлял, что Армения в 2020 году увеличит расходы на оборону на 25,3% по сравнению с предыдущим годом.

В госбюджете Армении 2019 года на оборонные расходы было выделено 300 млрд 437 млн драмов (около $629,5 млн).

Ранее правительство Армении утвердило проект госбюджета на 2020 год, в котором доходная статья составляет 1,69 трлн драмов, расходная - 1,88 трлн. драмов (текущий курс 475,66 драма/$1). Дефицит бюджета составит 182,6 млн драмов. Инфляция запланирована на уровне 4% (+1,5%).

Пашинян был избран главой армянского правительства в мае 2018 года.