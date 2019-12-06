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Регион 06.12.2019 13:17

Косачев призвал быстро решить вопрос по визам и восстановлению авиасообщения с Грузией

Вопросы возобновления авиасообщения с Грузией и упрощения получения виз вплоть их отмены со стороны России требуют быстрого решения, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Есть некоторые практические вопросы, которые требуют, на наш взгляд, быстрого решения. Это и облегчение визовых процедур с российской стороны вплоть до отмены виз, это и восстановление авиасообщения, это и решение вопросов, связанных с тарифными ограничениями на поставки ряда товаров", - сказал Косачев на встрече с с лидером партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе в Москве.

Таким образом, отметил он, имеется конкретная повестка дня, которая обсуждается на самых разных уровнях в разных форматах.

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Тэги: РОССИЯ, КОСАЧЕВ, ГРУЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]