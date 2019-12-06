Косачев призвал быстро решить вопрос по визам и восстановлению авиасообщения с Грузией

Вопросы возобновления авиасообщения с Грузией и упрощения получения виз вплоть их отмены со стороны России требуют быстрого решения, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Есть некоторые практические вопросы, которые требуют, на наш взгляд, быстрого решения. Это и облегчение визовых процедур с российской стороны вплоть до отмены виз, это и восстановление авиасообщения, это и решение вопросов, связанных с тарифными ограничениями на поставки ряда товаров", - сказал Косачев на встрече с с лидером партии "Демократическое движение - Единая Грузия" Нино Бурджанадзе в Москве.
Таким образом, отметил он, имеется конкретная повестка дня, которая обсуждается на самых разных уровнях в разных форматах.
Азербайджан, Турция и Катар могут провести совместные военные учения
Ереван отказался от предложения Баку на обмен «всех на всех» - глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана представил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу позицию Баку по Карабаху
Ирак будет исполнять любые договоренности ОПЕК+, но пока они не достигнуты
Добыча конденсата в РФ в ноябре составляла 833 тыс. б/с, в октябре 2018г - 795 тыс. б/с - Новак
Казахстан в рамках сделки ОПЕК+ намерен сохранить текущие обязательства - Минэнерго (версия 2)
Джаббаров – Симоняну: Подумайте над тем, кому вы ставите памятники в центре Еревана
Рекордный объем колумбийского кокаина перехвачен в Польше
ГТК в ближайшие дни запустит систему электронной очереди на ТПП
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Продолжается кампания «В Новый год с новым iPhone»
В Баку первыми посетителями фотовыставки «Русская цивилизация» стали победители просветительских акций, проведенных Россотрудничеством в 2019 году
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г