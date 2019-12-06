Власти Узбекистана в рамках развития футбола в стране с 1 января 2021г разрешили букмекерскую деятельность

Узбекистан в рамках развития национального футбола намерен к 2030 году довести до 5% число жителей страны, регулярно занимающихся этим видом спорта, с 1 января 2021 года работа букмекеров в республике станет легальной, следует из указа, подписанного президентом страны Шавкатом Мирзиеевым.
В документе, опубликованном в узбекских СМИ в пятницу, одобрены целевые показатели развития профессионального футбола в Узбекистане до 2030 года. В рамках реализации программы предусмотрено "обеспечение массовости футбола в республике путем доведения числа регулярно занимающихся футболом до 5% от общей численности населения страны".
Власти страны планируют строительство новых стадионов, создание футбольных школ, предусмотрены меры популяризации футбола, внедрение единой системы электронных билетов.
Узбекистан намерен добиться включения национальной сборной в топ-50 рейтинга лучших национальных сборных FIFA.
В целях дальнейшего развития сферы спорта, особенно футбола, повышения его инвестиционной привлекательности, привлечения дополнительных средств с 1 января 2021 года в Узбекистане будет разрешено осуществление букмекерской деятельности, говорится в документе.
В настоящее время работа букмекеров в Узбекистане запрещена, за это предусматривается уголовное наказание.
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