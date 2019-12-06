Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8883 RUR   0.0267 GBR   2.2364 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.43 0.00 Brent 63.39 0.39

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 06.12.2019 13:38

Власти Узбекистана в рамках развития футбола в стране с 1 января 2021г разрешили букмекерскую деятельность

Узбекистан в рамках развития национального футбола намерен к 2030 году довести до 5% число жителей страны, регулярно занимающихся этим видом спорта, с 1 января 2021 года работа букмекеров в республике станет легальной, следует из указа, подписанного президентом страны Шавкатом Мирзиеевым.

В документе, опубликованном в узбекских СМИ в пятницу, одобрены целевые показатели развития профессионального футбола в Узбекистане до 2030 года. В рамках реализации программы предусмотрено "обеспечение массовости футбола в республике путем доведения числа регулярно занимающихся футболом до 5% от общей численности населения страны".

Власти страны планируют строительство новых стадионов, создание футбольных школ, предусмотрены меры популяризации футбола, внедрение единой системы электронных билетов.

Узбекистан намерен добиться включения национальной сборной в топ-50 рейтинга лучших национальных сборных FIFA.

В целях дальнейшего развития сферы спорта, особенно футбола, повышения его инвестиционной привлекательности, привлечения дополнительных средств с 1 января 2021 года в Узбекистане будет разрешено осуществление букмекерской деятельности, говорится в документе.

В настоящее время работа букмекеров в Узбекистане запрещена, за это предусматривается уголовное наказание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, ФУТБОЛ, РАЗВИТИЕ, БУКМЕКЕРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]