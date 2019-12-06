ЦБ Азербайджана планирует 9 декабря на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 9 декабря 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 9 декабря проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 14 дней" - отметили в банке.
На предыдущем аукционе – 2 декабря – ЦБА привлек 100 млн манатов.
Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 9 декабря установлен 6,01%-7,74%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Мамедов
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