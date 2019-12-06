Парламент Армении принял госбюджет-2020 с ростом ВВП на 4,9%

Парламент Армении на заседании в пятницу принял в окончательном чтении проект государственного бюджета республики на 2020 год, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Экономический рост в 2020 году предусмотрен на уровне 4,9%.

Доходы бюджета запланированы в размере 1,69 трлн драмов, расходы - 1,85 трлн драмов, дефицит - 160,7 млрд драмов.

Целевой показатель 12-месячной инфляции - 4% с допустимым коридором колебаний плюс/минус 1,5 процентного пункта.

Как сообщалось, согласно принятому в Армении закону о госбюджете, экономический рост в стране в 2019 году предполагается на уровне 4,9%. Целевой показатель 12-месячной инфляции на 2019 год составляет 4% плюс/минус 1,5 процентного пункта.

ВВП Армении в 2018 году вырос на 5,8% при заложенном в госбюджете показателе в 4,5%. Потребительские цены в стране возросли на 2,5%.

Официальный курс на 6 декабря - 477,94 драма/$1.