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Регион 06.12.2019 13:46

Парламент Армении принял госбюджет-2020 с ростом ВВП на 4,9%

Парламент Армении на заседании в пятницу принял в окончательном чтении проект государственного бюджета республики на 2020 год, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Экономический рост в 2020 году предусмотрен на уровне 4,9%.

Доходы бюджета запланированы в размере 1,69 трлн драмов, расходы - 1,85 трлн драмов, дефицит - 160,7 млрд драмов.

Целевой показатель 12-месячной инфляции - 4% с допустимым коридором колебаний плюс/минус 1,5 процентного пункта.

Как сообщалось, согласно принятому в Армении закону о госбюджете, экономический рост в стране в 2019 году предполагается на уровне 4,9%. Целевой показатель 12-месячной инфляции на 2019 год составляет 4% плюс/минус 1,5 процентного пункта.

ВВП Армении в 2018 году вырос на 5,8% при заложенном в госбюджете показателе в 4,5%. Потребительские цены в стране возросли на 2,5%.

Официальный курс на 6 декабря - 477,94 драма/$1.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГОСБЮДЖЕТ, УТВЕРЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]