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Регион 06.12.2019 13:02

Иран втайне размещает ракеты в Ираке - газета

Иран тайно перебрасывает в Ирак ракеты малой дальности, сообщает в пятницу американское издание The New York Times со ссылкой на военные и разведывательные источники в США.

"Эти ракеты представляют угрозу для союзников и партнеров США в регионе, в том числе для Израиля и Саудовской Аравии. Они могут угрожать и американским войскам", - приводит газета слова представителей американского разведсообщества.

Они не уточняют, ракеты каких именно модификаций Иран направляет в Ирак, но отмечают, что дальность их действия составляет около тысячи километров.

"Впервые представители американской разведки предупредили о новых иранских ракетах в Ираке в прошлом году, и Израиль совершил налет для того, чтобы уничтожить скрытое иранское вооружение. Однако с тех пор представители США сообщали о росте угрозы и о тайной доставке новых баллистических ракет (в Ирак)", - отмечает издание.

"Новые разведданные о складах иранских ракет в Ираке указывают на то, что усилия администрации Трампа по сдерживанию Тегерана усилением американского военного присутствия на Ближнем Востоке во многом потерпели неудачу", - продолжает The New York Times.

"Ракетные арсеналы за границей дают Ирану военные преимущества в любом противостоянии с США и их союзниками в регионе. Если США и Израиль нанесли бы бомбовые удары по Ирану, иранские военные могли бы использовать ракеты, скрытые в Ираке для ответного удара по Израилю или какой-либо стране Персидского залива", - заключает газета.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, РАКЕТЫ, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]