Иран втайне размещает ракеты в Ираке - газета

Иран тайно перебрасывает в Ирак ракеты малой дальности, сообщает в пятницу американское издание The New York Times со ссылкой на военные и разведывательные источники в США.

"Эти ракеты представляют угрозу для союзников и партнеров США в регионе, в том числе для Израиля и Саудовской Аравии. Они могут угрожать и американским войскам", - приводит газета слова представителей американского разведсообщества.

Они не уточняют, ракеты каких именно модификаций Иран направляет в Ирак, но отмечают, что дальность их действия составляет около тысячи километров.

"Впервые представители американской разведки предупредили о новых иранских ракетах в Ираке в прошлом году, и Израиль совершил налет для того, чтобы уничтожить скрытое иранское вооружение. Однако с тех пор представители США сообщали о росте угрозы и о тайной доставке новых баллистических ракет (в Ирак)", - отмечает издание.

"Новые разведданные о складах иранских ракет в Ираке указывают на то, что усилия администрации Трампа по сдерживанию Тегерана усилением американского военного присутствия на Ближнем Востоке во многом потерпели неудачу", - продолжает The New York Times.

"Ракетные арсеналы за границей дают Ирану военные преимущества в любом противостоянии с США и их союзниками в регионе. Если США и Израиль нанесли бы бомбовые удары по Ирану, иранские военные могли бы использовать ракеты, скрытые в Ираке для ответного удара по Израилю или какой-либо стране Персидского залива", - заключает газета.