Пресс-релиз

9 декабря 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ), в рамках проекта «Кино для всех» состоится показ военной драмы «Рябиновый вальс» (режиссеры Александр Смирнов и Алена Семенова, 2009 год). Фильм «Рябиновый вальс» — правдивая история, сотканная из воспоминаний, выживших во время Великой Отечественной войны. История о подвиге юных сапёров, которые ценой своей жизни обезвреживали минные поля и дороги. Начало – 11.00

Адрес: город Баку, проспект Ходжалы, д.20, метро «Хатаи».

Вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов