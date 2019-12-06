Пресс-релиз

9 декабря 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ), в рамках проекта «Кино для всех» состоится показ военной драмы «Рябиновый вальс» (режиссеры Александр Смирнов и Алена Семенова, 2009 год). Фильм «Рябиновый вальс» — правдивая история, сотканная из воспоминаний, выживших во время Великой Отечественной войны. История о подвиге юных сапёров, которые ценой своей жизни обезвреживали минные поля и дороги. Начало – 11.00
Адрес: город Баку, проспект Ходжалы, д.20, метро «Хатаи».
Вход свободный.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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