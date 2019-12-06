Бухарест может переориентировать свою поддержку Кишинева в зависимости от действий нового правительства Молдавии - МИД Румынии

Смена правительства Молдавии противоречит интересам республики, считает министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

"Румынский министр твердо обратил внимание на проблемы, возникшие в связи со сменой правительства в Кишиневе по инициативе Партии социалистов. Такие изменения в решающий момент для реформы правосудия в Молдавии, противоречат интересам Республики Молдова и ее граждан в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении МИД Румынии в пятницу по итогам встречи Ауреску со своим коллегой из Молдавии Аурелиу Чокой, которая состоялась "на полях" саммита Совета министров ОБСЕ.

Ауреску отметил "важный прогресс, достигнутый РМ за пять месяцев правления Майи Санду в проведении реформ, необходимых для сближения с ЕС, в целях продвижения демократических ценностей и верховенства закона, в борьбе с коррупцией и обеспечении независимости правосудия, а также в экономической и социальной сфере".

"В условиях смены правительства в Кишиневе, поддержка внешних партнеров по развитию должна быть переоценена и строго обусловлена. Необходима ее корректировка в соответствии с реальной приверженностью нового правительства социалистов продолжению предполагаемых реформ, особенно в отношении юстиции и администрирования, в строгом соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, и Программой с МВФ, при соблюдении демократических принципов и правового государства", - заявил Ауреску.

В этом контексте министр иностранных дел Румынии подчеркнул, что "поддержка Румынии, включая финансовую помощь, не сможет продолжаться в рамках ожидаемых параметров и будет переориентирована в зависимости от конкретных действий нового правительства Молдовы, основанных на двустороннем стратегическом партнерстве и продвижению процесса европейской интеграции РМ".

"Помощь будет строго обусловлена продолжением реальных реформ для демократического развития Молдовы и продвижения ее европейского пути. Поддержка Румынии будет и впредь преследовать, в первую очередь, интересы граждан Республики Молдова, она будет концентрироваться на местном уровне и, с другой стороны, будет направлена на продолжение реализации двусторонних проектов стратегического сотрудничества", - сказал румынский министр.

Пресс-служба МИДЕИ Молдавии также сообщила о встрече Чокой с главой МИДа Румынии. Согласно сообщению, "на встрече обсуждалось нынешнее состояние двусторонних отношений и перспективы их развития".

"Смена правительства Майя Санду новым технократическим правительством в известных политических условиях, являющихся частью демократического процесса, никоим образом не должна оказывать негативного влияния на развитие привилегированных отношений между двумя соседними странами, которые новое правительство Молдовы стремится расширить и углубить на основе двустороннего стратегического партнерства", - заявил Чокой.

Он подтвердил заинтересованность Молдавии в дальнейшей поддержке Румынии в полной реализации программы реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Молдавией и ЕС, в том числе в отношении верховенства закона, обеспечения независимости правосудия и борьбы с коррупцией.

Также Чокой высказался за продолжение реализации текущих проектов и инициировании новых проектов в социальной, энергетической инфраструктуре и культуре, что "должно способствовать повышению уровня жизни граждан и обеспечению энергетической безопасности РМ".

Правительство Санду было отправлено в отставку 12 ноября из-за конфликта между правым блоком ACUM и Партией социалистов, которая оказала поддержку правительству правых. Сразу после этого, 14 ноября, было утверждено новое правительство во главе с Ионом Кику. Оно является "миноритарном", создано Партией социалистов при поддержке Демократической партии, отстраненной от власти в июне 2019 года.