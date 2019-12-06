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СНГ 06.12.2019 14:04

Спецслужбы РФ и Белоруссии задержали контрабандистов оружия и наркотиков

ФСБ России и КГБ Белоруссии пресекли деятельность международной преступной группы, причастной к организации канала контрабандных поставок из-за рубежа оружия и боеприпасов, а также сбыту наркотических средств, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

"5-6 декабря 2019 года на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы",- сказали в ЦОС.

По данным ФСБ, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тысяч рублей и 17600 долларов США.

Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможных сообщников задержанных, каналов поступления оружия и наркотиков, заявили в спецслужбе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОНТРАБАНДИСТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]