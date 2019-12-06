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ТЭК 06.12.2019 14:10

Ирак будет исполнять любые договоренности ОПЕК+, но пока они не достигнуты

Ирак, ни разу не исполнивший обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+, обещает исполнять обязательства, даже если будут приняты более жесткие ограничения, которые сейчас обсуждаются.

"Ирак будет исполнять. Точно. И Ирак будет в консенсусе со всеми странами ОПЕК+ (о возможных решениях по дополнительному сокращению нефтедобычи - ИФ)", - сказал министр нефти Ирака Тамир Гадбан журналистам перед тем, как отправиться на заседание министров ОПЕК+.

Он подчеркнул, что решение о дополнительном увеличении квот по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ пока не согласовано всеми странами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]