Ирак будет исполнять любые договоренности ОПЕК+, но пока они не достигнуты

Ирак, ни разу не исполнивший обязательства по сокращению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+, обещает исполнять обязательства, даже если будут приняты более жесткие ограничения, которые сейчас обсуждаются.
"Ирак будет исполнять. Точно. И Ирак будет в консенсусе со всеми странами ОПЕК+ (о возможных решениях по дополнительному сокращению нефтедобычи - ИФ)", - сказал министр нефти Ирака Тамир Гадбан журналистам перед тем, как отправиться на заседание министров ОПЕК+.
Он подчеркнул, что решение о дополнительном увеличении квот по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ пока не согласовано всеми странами.
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