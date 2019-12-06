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СНГ 06.12.2019 16:32

Лавров в закрытом формате встречается в Риме со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в пятницу в Риме переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Встреча проходит в закрытом для прессы формате.

В Риме Лавров уже провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте. Позднее он встретится со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо и примет участие в конференции "Средиземноморье: римский диалог", "на полях" которой у него запланирована серия двусторонних встреч.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ООН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]