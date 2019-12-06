Лавров в закрытом формате встречается в Риме со спецпосланником генсека ООН по Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в пятницу в Риме переговоры со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Встреча проходит в закрытом для прессы формате.

В Риме Лавров уже провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте. Позднее он встретится со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо и примет участие в конференции "Средиземноморье: римский диалог", "на полях" которой у него запланирована серия двусторонних встреч.