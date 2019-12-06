СП Узбекнефтегаза и Зарубежнефти начало операционную деятельность

Узбекско-российское совместное предприятие ООО "Андижанпетро" (Andijanpetro) приступило к операционной деятельности по добыче нефти в Узбекистане.

"Церемония подписания корпоративного договора между АО "Узбекнефтегаз" и АО "Зарубежнефть" и начала операторства Andijanpetro, переданного от АО "Андижаннефть", состоялась в Ташкенте", - сообщила пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.

В мероприятии приняли участие гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и первый замминистра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.

СП было создано в марте 2019 года с целью добычи на действующих нефтяных месторождениях Южный Аламышик, Хартум и Восточный Хартум (Ферганская долина). Новое предприятие ставит себе задачей увеличение текущего уровня добычи более чем в три раза. Фактическая передача операторства от "Андижаннефти" совместному предприятию состоялась 1 декабря.

Месторождения Южный Аламышик, Хартум и Восточный Хартум относятся к категории зрелых, в рамках проекта их разработки планируется кратное увеличение добычи нефти за счет обновления подземного и наземного оборудования, сбора и систематизации геолого-геофизических данных, интенсификации добычи, оптимизации системы разработки, а также внедрения лучших практик компании.

Данный проект позволит изучить особенности и геологический потенциал региона, наладить конструктивные взаимоотношения с партнером и рассмотреть возможность расширения зоны деятельности за счет реализации других проектов на территории Узбекистана.