СП Узбекнефтегаза и Зарубежнефти начало операционную деятельность

Узбекско-российское совместное предприятие ООО "Андижанпетро" (Andijanpetro) приступило к операционной деятельности по добыче нефти в Узбекистане.
"Церемония подписания корпоративного договора между АО "Узбекнефтегаз" и АО "Зарубежнефть" и начала операторства Andijanpetro, переданного от АО "Андижаннефть", состоялась в Ташкенте", - сообщила пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.
В мероприятии приняли участие гендиректор "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов и первый замминистра энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов.
СП было создано в марте 2019 года с целью добычи на действующих нефтяных месторождениях Южный Аламышик, Хартум и Восточный Хартум (Ферганская долина). Новое предприятие ставит себе задачей увеличение текущего уровня добычи более чем в три раза. Фактическая передача операторства от "Андижаннефти" совместному предприятию состоялась 1 декабря.
Месторождения Южный Аламышик, Хартум и Восточный Хартум относятся к категории зрелых, в рамках проекта их разработки планируется кратное увеличение добычи нефти за счет обновления подземного и наземного оборудования, сбора и систематизации геолого-геофизических данных, интенсификации добычи, оптимизации системы разработки, а также внедрения лучших практик компании.
Данный проект позволит изучить особенности и геологический потенциал региона, наладить конструктивные взаимоотношения с партнером и рассмотреть возможность расширения зоны деятельности за счет реализации других проектов на территории Узбекистана.
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