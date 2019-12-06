Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8883 RUR   0.0267 GBR   2.2364 TRY   0.2957

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.43 0.00 Brent 63.39 0.39

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.12.2019 17:49

Странам ОПЕК+ крайне важно послать нефтяному рынку сигнал о своих будущих действиях - Новак

Странам ОПЕК+ важно послать нефтяному рынку сигналы о том, по какому вектору будет развиваться их диалог в будущем, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках приветственного слова на министерской встрече ОПЕК+.

"Мы все прекрасно понимаем, что взоры глобального энергетического сообщества и мировых средств массовой информации устремлены сейчас в сторону Вены. Это возлагает на нас серьезную ответственность в плане определения параметров нашего дальнейшего взаимодействия. Сегодня нам важно подвести промежуточные итоги работы. И сделать первые конкретные шаги по тому вектору, по которому будет развиваться наш диалог в будущем. Считаю, что в текущих условиях крайне важно послать сигнал рынку относительно готовности действовать решительно и в то же время адекватно отвечать на сложившуюся рыночную конъюнктуру", - подчеркнул он.

"Наши договорённости и созданный в их рамках уникальный механизм сегодня отмечает трехлетний юбилей. Наша совместная трехлетняя работа показала положительный результат для балансировки рынков. И декларация о сотрудничестве - это гибкий инструмент, позволяющий оперативно отвечать потребностям рынка и балансировать его при возникновении такой необходимости. Вопреки мнению скептиков, наше сотрудничество продолжает вносить вклад в обеспечение стабильности глобальной энергобезопасности ", - сказал Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, МИНЭНЕРГО, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Новак: позиция России по возможности продления сделки ОПЕК+ "пока тайна" Новак: решение о просьбе исключить конденсат из расчета сделки ОПЕК+ еще не принято Новак: Россия до конца года будет исполнять сделку ОПЕК+ на 100%, уже с октября Новак: мы не видим кризисной ситуации для специальной встречи министров ОПЕК+ Хартия ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве не является ответом на действия США на рынке нефти Новак: все страны мониторингового комитета ОПЕК+ за продление сделки на 9 месяцев при тех же квотах

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]