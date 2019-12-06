Странам ОПЕК+ крайне важно послать нефтяному рынку сигнал о своих будущих действиях - Новак

Странам ОПЕК+ важно послать нефтяному рынку сигналы о том, по какому вектору будет развиваться их диалог в будущем, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках приветственного слова на министерской встрече ОПЕК+.

"Мы все прекрасно понимаем, что взоры глобального энергетического сообщества и мировых средств массовой информации устремлены сейчас в сторону Вены. Это возлагает на нас серьезную ответственность в плане определения параметров нашего дальнейшего взаимодействия. Сегодня нам важно подвести промежуточные итоги работы. И сделать первые конкретные шаги по тому вектору, по которому будет развиваться наш диалог в будущем. Считаю, что в текущих условиях крайне важно послать сигнал рынку относительно готовности действовать решительно и в то же время адекватно отвечать на сложившуюся рыночную конъюнктуру", - подчеркнул он.

"Наши договорённости и созданный в их рамках уникальный механизм сегодня отмечает трехлетний юбилей. Наша совместная трехлетняя работа показала положительный результат для балансировки рынков. И декларация о сотрудничестве - это гибкий инструмент, позволяющий оперативно отвечать потребностям рынка и балансировать его при возникновении такой необходимости. Вопреки мнению скептиков, наше сотрудничество продолжает вносить вклад в обеспечение стабильности глобальной энергобезопасности ", - сказал Новак.