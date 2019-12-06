Странам ОПЕК+ крайне важно послать нефтяному рынку сигнал о своих будущих действиях - Новак

Странам ОПЕК+ важно послать нефтяному рынку сигналы о том, по какому вектору будет развиваться их диалог в будущем, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках приветственного слова на министерской встрече ОПЕК+.
"Мы все прекрасно понимаем, что взоры глобального энергетического сообщества и мировых средств массовой информации устремлены сейчас в сторону Вены. Это возлагает на нас серьезную ответственность в плане определения параметров нашего дальнейшего взаимодействия. Сегодня нам важно подвести промежуточные итоги работы. И сделать первые конкретные шаги по тому вектору, по которому будет развиваться наш диалог в будущем. Считаю, что в текущих условиях крайне важно послать сигнал рынку относительно готовности действовать решительно и в то же время адекватно отвечать на сложившуюся рыночную конъюнктуру", - подчеркнул он.
"Наши договорённости и созданный в их рамках уникальный механизм сегодня отмечает трехлетний юбилей. Наша совместная трехлетняя работа показала положительный результат для балансировки рынков. И декларация о сотрудничестве - это гибкий инструмент, позволяющий оперативно отвечать потребностям рынка и балансировать его при возникновении такой необходимости. Вопреки мнению скептиков, наше сотрудничество продолжает вносить вклад в обеспечение стабильности глобальной энергобезопасности ", - сказал Новак.
Азербайджан, Турция и Катар могут провести совместные военные учения
Ереван отказался от предложения Баку на обмен «всех на всех» - глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана представил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу позицию Баку по Карабаху
Президент Азербайджана и I вице-президент приняли участие в посадке деревьев в Шемахе
Прокуратура Азербайджана передала в суд материалы по делу о покушении на экс-главу ИВ Гянджи в июле 2018г
Джаббаров – Симоняну: Подумайте над тем, кому вы ставите памятники в центре Еревана
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
Бывшая глава администрации президента Белоруссии избрана спикером верхней палаты парламента республики
Европарламентарии призывают РФ и Украину обменяться оставшимися заключенными
Путин и Лукашенко обсудят в субботу в Сочи перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) присоединился к акции по посадке деревьев
Государственный таможенный комитет и “Caspian European Club” организовали B2G форум
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г