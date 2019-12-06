Путин надеется, что на переговорах по газу с Украиной будут найдены приемлемые решения

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что стороны на переговорах с Украиной по газу в Вене найдут приемлемые решения, хотя озвученные на данный момент запросные позиции трудно реализуемы.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.