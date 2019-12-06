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ТЭК 06.12.2019 18:01

Путин надеется, что на переговорах по газу с Украиной будут найдены приемлемые решения

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что стороны на переговорах с Украиной по газу в Вене найдут приемлемые решения, хотя озвученные на данный момент запросные позиции трудно реализуемы.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", - сказал Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]