Французские профсоюзы призывают продолжить забастовку на следующей неделе

Французские профсоюзы призвали продолжать протесты и забастовки на следующей неделе, сообщила в пятницу французская пресса со ссылкой на французское профсоюзное объединение "Всеобщая конфедерацию труда" (ВКТ).

"Все (соберутся - ИФ) на улицах во вторник для того, чтобы начать новую волну забастовок, активных действий и протестов", - сообщила представительница ВКТ Катрин Перре.

Накануне в ходе протестов в Париже вспыхнули столкновения между участниками протестов и полицией. Сообщается о задержании примерно ста человек.

По сообщению газеты "Фигаро", поступили данные, согласно которым участники беспорядков даже обстреляли полицейских из миномета. Официального подтверждения этой информации не поступало. Со своей стороны, французские полицейские применяли против демонстрантов слезоточивый газ.

В четверг во Франции вспыхнула масштабная забастовка профсоюзов, представляющих сотрудников транспортной, а также, в частности, образовательной сферы.

Около 800 тыс. французов вышли на улицы городов в знак протеста против запланированной правительством Франции пенсионной реформы. Реформа, в частности, призвана упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

Из-за забастовки общественный транспорт во Франции практически прекратил работу. Только 10% высокоскоростных поездов продолжают движение. Кроме того, из-за нехватки персонала приостановлена работа одной из главных достопримечательностей страны - Эйфелевой башни.