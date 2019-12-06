Путин и Лукашенко обсудят в субботу в Сочи перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства

Президент России Владимир Путин в субботу в Сочи встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.