Бывшая глава администрации президента Белоруссии избрана спикером верхней палаты парламента республики

Наталья Кочанова избрана председателем Совета республики Национального собрания Белоруссии, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

"За" избрание Кочановой проголосовали 59 сенаторов, против - один. Альтернативных ей кандидатур выдвинуто не было.

В своем выступлении Кочанова среди приоритетов СР назвала законотворчество и работу с людьми. Так, по ее словам, в 2020 году предстоит большая работа над рядом законопроектов, направленных на реализацию программ социально-экономического развития страны. "Возможно, нам предстоит принять участие в глобальном проекте совершенствования Конституции", - добавила она.

Особое внимание, по словам Кочановой, необходимо также будет "уделить вопросу сотрудничества с партнерами по Союзному государству, проблемам развития интеграционных процессов, в том числе в сфере гармонизации, унификации национальных законодательств", - отметила она. "Мы должны четко отстаивать, продвигать национальные интересы" и должны выстроить "эффективное взаимодействие и сотрудничество с государствами Евросоюза и дальней дуги", - подчеркнула Кочанова.

Как сообщалось, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение направить Кочанову в Совет республики по президентской квоте, освободив ее от должности главы своей администрации.

Тогда же он сообщил, что рассчитывает на поддержку сенаторами кандидатуры Кочановой на посту председателя верхней палаты парламента.

"Я не стану скрывать (это дело сената, как решать кадровые проблемы): я хотел бы видеть руководителем сената Наталью Ивановну, а ее заместителем - Анатолия Михайловича (экс-губернатора Минской области Анатолия Исаченко - ИФ)", - сказал Лукашенко.

Кочанова занимала пост главы администрации президента с декабря 2016 года. До этого была председателем Новополоцкого горисполкома (в 2007-2014 годах), заместителем премьер-министра Белоруссии (в 2014-2016 годах).