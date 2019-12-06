Страны не-ОПЕК договорились о присоединении к дополнительному сокращению

Страны, не входящие в ОПЕК, в целом договорились о том, что они присоединятся к дополнительному снижению добычи нефти на 500 тыс. б/ с, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.

В настоящее время они финализируют размер индивидуальных сокращений.

По словам источника "Интерфакса", основной обсуждаемый принцип при распределении квот - пропорционально между всеми странами.