Страны не-ОПЕК договорились о присоединении к дополнительному сокращению

Страны, не входящие в ОПЕК, в целом договорились о том, что они присоединятся к дополнительному снижению добычи нефти на 500 тыс. б/ с, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.
В настоящее время они финализируют размер индивидуальных сокращений.
По словам источника "Интерфакса", основной обсуждаемый принцип при распределении квот - пропорционально между всеми странами.
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