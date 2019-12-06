Госкомитет по градостроительству и архитектуре направит свыше 848 тыс. манатов на создание инфосистемы

ЗАО «Научно-производственная компания RISK» создаст систему информационной поддержки для Госкомитета по градостроительству и архитектуре.

Согласно материалам, опубликованным на сайте tender.gov.az, RISK стала победителем тендера, объявленного Госкомитетом, на создание единой электронной системы городского планирования и строительства.

Стоимость контракта, подписанного между сторонами, составила 848,219 тыс. манатов.

А.Мамедов