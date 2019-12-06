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Инфраструктура и тендеры 06.12.2019 16:36

Госкомитет по градостроительству и архитектуре направит свыше 848 тыс. манатов на создание инфосистемы

ЗАО «Научно-производственная компания RISK» создаст систему информационной поддержки для Госкомитета по градостроительству и архитектуре.

Согласно материалам, опубликованным на сайте tender.gov.az, RISK стала победителем тендера, объявленного Госкомитетом, на создание единой электронной системы городского планирования и строительства.

Стоимость контракта, подписанного между сторонами, составила 848,219 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Тэги: ГОСКОМИТЕТ, ИНФОРМПОДДЕРЖКА, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]