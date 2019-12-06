ЕС подтверждает поддержку минским соглашениям

Европейский союз поддерживает "нормандский формат" урегулирования ситуации на востоке Украины, хотя и не является участником этих переговоров, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Мы поддерживаем реализацию минских соглашений, и мы постоянно призываем все стороны действовать соответственно их обязательствам, которые позволили бы воплотить в жизнь это соглашение", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Саммит "нормандской четверки" по урегулированию украинского конфликта запланирован на 9 декабря в Париже. В "нормандский формат" переговоров входят Украина, Россия, Германия, Франция.