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СНГ 06.12.2019 18:31

ЕС подтверждает поддержку минским соглашениям

Европейский союз поддерживает "нормандский формат" урегулирования ситуации на востоке Украины, хотя и не является участником этих переговоров, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Мы поддерживаем реализацию минских соглашений, и мы постоянно призываем все стороны действовать соответственно их обязательствам, которые позволили бы воплотить в жизнь это соглашение", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Саммит "нормандской четверки" по урегулированию украинского конфликта запланирован на 9 декабря в Париже. В "нормандский формат" переговоров входят Украина, Россия, Германия, Франция.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, УКРАИНА, МИНСК, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]