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ТЭК 06.12.2019 20:02

Строительство завода метанола за $1,8 млрд в Мангистауской области начнется в 2020г

ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund" (KPPF, в составе нацхолдинга "Байтерек"), Westgasoil PTE. Ltd. (Сингапур) и Haldor Topsoe Germany GmbH (структура датской Haldor Topsoe) подписали меморандум о взаимопонимании по строительству завода метанола и олефинов в Мангистауской области.

"В рамках меморандума стороны подтверждают свою готовность сотрудничать в вопросах реализации проекта строительства завода по производству метанола и олефинов. Предприятие будет расположено на территории специальной экономической зоны (СЭЗ) "Морской порт Актау", - сообщила пресс-служба KPPF.

Общая сумма инвестиций составляет порядка $1,8 млрд. Помимо собственного участия инициаторов проекта планируется привлечение средств местных и международных финансовых институтов.

Ранее сообщалось, что в мае текущего года с Westgasoil был подписан соответствующий меморандум. Региональный директор сингапурской компании Юрий Тултаев заявлял, что в проекте стоимостью $1,8 млрд будут участвовать также европейские инвесторы, казахстанских инвестиций в нем нет.

Данный проект полностью нацелен на импортозамещение. Он предусматривает переработку газа в метанол и дальнейшие составляющие, которые помогут производить более 40 наименований продукции, в настоящее время импортируемой.

"Строительство объекта начнётся в 2020 году, ввод в эксплуатацию ожидается в 2023-2024 годах", - уточнили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе KPPF.

ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund" (KPPF) - дочерняя компания нацхолдинга "Байтерек", создана в 2014 году с целью содействия инфраструктурному развитию Казахстана посредством оказания услуг по разработке и сопровождению инфраструктурных проектов, в том числе реализуемых по механизму ГЧП.

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создано в мае 2013 года. В доверительном управлении холдинга находятся государственные финансовые институты, такие как Банк развития Казахстана, АО "Инвестиционный фонд Казахстана", Жилстройсбербанк, АО "Казахстанская ипотечная компания", АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов", Kazyna Capital Management.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ХИМЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]