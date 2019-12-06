Президент Казахстана пообещал немецкому бизнесу максимум преференций для работы в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил немецкий бизнес работать в республике, пообещав предпринимателям из ФРГ льготные условия, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы готовы дать вам максимум действующих преференций, включая режим освобождения от налогов в специальных экономических зонах, предоставление инфраструктуры и так далее. Я поставил перед "Казахинвестом" и Казахстанским фондом прямых инвестиций задачу открыть специальные офисы, которые будут сотрудничать с германскими инвесторами", - сказал Токаев на 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба в Германии в пятницу.

Он добавил, что немецкому бизнесу в Казахстане также окажут содействие холдинг "Байтерек" и Банк развития Казахстана.

"Эти меры являются новыми для нашей системы. Ранее мы не предоставляли подобных условий ни одной другой стране. Я искренне надеюсь, что при верном подходе и отношении правительство и инвесторы сделают их действительно эффективно работающими", - заявил Токаев.

По его словам, правительство Казахстана заинтересовано в привлечении немецких инвестиций в сельское хозяйство, высокие технологии и цифровые услуги.

"Мы приняли специальную государственную программу "Цифровой Казахстан". В разработке этой стратегической программы принимал участие Институт Фраунгофера из Германии. Для того, чтобы поддержать стартапы со всего нашего региона, мы организовали Astana Hub и IT-университет. Мы надеемся, что через три года у нас сформируется пул талантов в сфере информационных технологий. В целом, мы готовы к сотрудничеству в сфере цифровизации как на уровне правительственных структур, так и на уровне отдельных компаний", - подчеркнул Токаев.

В заседании Берлинского Евразийского клуба приняли участие члены правительства ФРГ, эксперты, журналисты и более 250 представителей германского бизнеса.

Президент Казахстана находится в Германии с двухдневным официальным визитом.