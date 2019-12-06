Турция работает над планом по снижению доли проблемной задолженности у банков в рамках мер, направленных на стимулирование кредитования и экономического роста, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) в ближайшее время попросит банки сократить долю неработающих кредитов (NPL) на их балансах, чтобы возобновить приток кредитов в промышленность.
В соответствии с планом, одобренным министерством казначейства и финансов Турции, регулятор предложит банкам разработать собственные "дорожные карты" по снижению доли просроченной задолженности, сказал один из собеседников агентства.
Финансовым организациям придется либо продавать "плохие" долги инвесторам, либо увеличить размер своих кредитных портфелей для снижения в них доли NPL. Банки должны достичь целевых показателей по проблемным кредитам до конца 2020 года, и регулятор будет ежемесячно отслеживать их прогресс в этой сфере. Представители министерства и BDDK отказались предоставить Bloomberg комментарии.
По данным BDDK, доля неработающих кредитов у турецких банков составляла 5,2% в октябре и может достичь 6,4% к концу текущего года. Правительство хочет, чтобы банки сократили ее в среднем до 2-3% до конца 2020 года, сообщают источники агентства.
Азербайджан, Турция и Катар могут провести совместные военные учения
Ереван отказался от предложения Баку на обмен «всех на всех» - глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана представил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу позицию Баку по Карабаху
Президент Азербайджана и I вице-президент приняли участие в посадке деревьев в Шемахе
Прокуратура Азербайджана передала в суд материалы по делу о покушении на экс-главу ИВ Гянджи в июле 2018г
Джаббаров – Симоняну: Подумайте над тем, кому вы ставите памятники в центре Еревана
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
Французские власти сами способны разобраться с действиями полиции в ходе манифестаций - ЕК
Корбин обнародовал конфиденциальный документ по Brexit
Президент Казахстана пообещал немецкому бизнесу максимум преференций для работы в стране
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) присоединился к акции по посадке деревьев
Государственный таможенный комитет и “Caspian European Club” организовали B2G форум
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г