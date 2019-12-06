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Финансы 06.12.2019 20:26

Турция планирует добиться снижения доли "плохих" кредитов у банков для стимулирования экономики

Турция работает над планом по снижению доли проблемной задолженности у банков в рамках мер, направленных на стимулирование кредитования и экономического роста, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) в ближайшее время попросит банки сократить долю неработающих кредитов (NPL) на их балансах, чтобы возобновить приток кредитов в промышленность.

В соответствии с планом, одобренным министерством казначейства и финансов Турции, регулятор предложит банкам разработать собственные "дорожные карты" по снижению доли просроченной задолженности, сказал один из собеседников агентства.

Финансовым организациям придется либо продавать "плохие" долги инвесторам, либо увеличить размер своих кредитных портфелей для снижения в них доли NPL. Банки должны достичь целевых показателей по проблемным кредитам до конца 2020 года, и регулятор будет ежемесячно отслеживать их прогресс в этой сфере. Представители министерства и BDDK отказались предоставить Bloomberg комментарии.

По данным BDDK, доля неработающих кредитов у турецких банков составляла 5,2% в октябре и может достичь 6,4% к концу текущего года. Правительство хочет, чтобы банки сократили ее в среднем до 2-3% до конца 2020 года, сообщают источники агентства.

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Тэги: ТУРЦИЯ, БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]