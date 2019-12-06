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Дальнее зарубежье 06.12.2019 20:47

Французские власти сами способны разобраться с действиями полиции в ходе манифестаций - ЕК

В Европейской комиссии (ЕК) считают, что во Франции есть юридический порядок и юридические процедуры, которые позволяют ей рассматривать возможные жалобы относительно полицейского насилия, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Поэтому мы полностью осознаем способность французских властей рассматривать при необходимости такие жалобы", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Так он ответил на вопросы и упреки журналистов о том, что ЕК проявляет разные стандарты и разный подход к полицейскому насилию в разных странах. В ходе столкновений демонстрантов с полицией накануне во Франции применялись средства, от которых пострадали участники манифестаций, получили ранения журналисты, освещавшие событие, однако реакции Брюсселя на действия французских сил порядка не последовало, как это было в случаях подавления манифестаций в Боливии, Чили, Ираке и Иране. Журналисты желали знать критерии, на которые опираются представители ЕК в случае соответствующих заявлений.

По словам Мамера, "на этой стадии нет комментариев относительно манифестаций во Франции".

"Европейская комиссия уважает одновременно права людей на манифестации и право и долг прессы публиковать информацию об этих манифестациях. В то же время у сил порядка есть своя роль, чтобы обеспечивать проведение манифестаций мирным образом", - объяснил пресс-секретарь.

"Когда в ходе манифестаций проявляется насилие, мы призываем к сдержанности с обеих сторон. Манифестанты должны мирно заявлять свое мнение. А силы порядка иногда могут противостоять сложным ситуациям. Но эти ситуации рассматриваются в соответствии с юридическим порядком государств-членов, у которых есть процедуры для управления такими ситуациями", - резюмировал Мамер.

На вопрос, ожидается ли заявление по манифестациям во Франции главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, его официальный представитель Петер Стано ответил: "Не будет заявления на этой стадии. Это не соответствовало бы необходимости в нынешней ситуации".

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Тэги: ЕС, ФРАНЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, НАСИЛИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]