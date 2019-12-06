Страны ОПЕК могут дополнительно снизить добычу нефти на 350 тыс. б/с, не-ОПЕК - на 150 тыс. б/с - источник

На долю стран ОПЕК в рамках новой обсуждаемой сделки ОПЕК+, предполагающей ужесточение квот по снижению нефтедобычи на 500 тыс. б/с, придется 350 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Соответственно, остальные 150 тыс. б/с снижения придется на страны, не входящие в картель.

Таким образом, если ранее Россия снижала добычу (нефти и конденсата) на 2% от уровня октября 2018 года, то теперь снижение составит 2,8%, но исключительно по добыче нефти.

На долю стран ОПЕК в рамках новой обсуждаемой сделки ОПЕК+, предполагающей ужесточение квот по снижению нефтедобычи на 500 тыс. б/с, придется 350 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Соответственно, остальные 150 тыс. б/с снижения придется на страны, не входящие в картель.