Страны ОПЕК могут дополнительно снизить добычу нефти на 350 тыс. б/с, не-ОПЕК - на 150 тыс. б/с - источник

На долю стран ОПЕК в рамках новой обсуждаемой сделки ОПЕК+, предполагающей ужесточение квот по снижению нефтедобычи на 500 тыс. б/с, придется 350 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Соответственно, остальные 150 тыс. б/с снижения придется на страны, не входящие в картель.
Таким образом, если ранее Россия снижала добычу (нефти и конденсата) на 2% от уровня октября 2018 года, то теперь снижение составит 2,8%, но исключительно по добыче нефти.
На долю стран ОПЕК в рамках новой обсуждаемой сделки ОПЕК+, предполагающей ужесточение квот по снижению нефтедобычи на 500 тыс. б/с, придется 350 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Соответственно, остальные 150 тыс. б/с снижения придется на страны, не входящие в картель.
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