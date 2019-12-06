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ТЭК 06.12.2019 17:39

Страны ОПЕК могут дополнительно снизить добычу нефти на 350 тыс. б/с, не-ОПЕК - на 150 тыс. б/с - источник

На долю стран ОПЕК в рамках новой обсуждаемой сделки ОПЕК+, предполагающей ужесточение квот по снижению нефтедобычи на 500 тыс. б/с, придется 350 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Соответственно, остальные 150 тыс. б/с снижения придется на страны, не входящие в картель.

Таким образом, если ранее Россия снижала добычу (нефти и конденсата) на 2% от уровня октября 2018 года, то теперь снижение составит 2,8%, но исключительно по добыче нефти.

На долю стран ОПЕК в рамках новой обсуждаемой сделки ОПЕК+, предполагающей ужесточение квот по снижению нефтедобычи на 500 тыс. б/с, придется 350 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Соответственно, остальные 150 тыс. б/с снижения придется на страны, не входящие в картель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, КВОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]