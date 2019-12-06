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06.12.2019 17:50

Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) присоединился к акции по посадке деревьев

Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) принял участие в акции по посадке в один день 650 тысяч деревьев. Так, со стороны исполнительной власти Ясамальского района была выделена территория, на которой сотрудники банка посадили примерно 100 деревьев. Акция проходила по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими.

ВТБ (Азербайджан) уделяет особое внимание социальным проектам и ранее проводил мероприятия по улучшению окружающей среды. Присоединяясь к данной инициативе, банк ВТБ (Азербайджан) вносит свой вклад не только в озеленение страны, но и защиту мировой экологии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]