Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) присоединился к акции по посадке деревьев

Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) принял участие в акции по посадке в один день 650 тысяч деревьев. Так, со стороны исполнительной власти Ясамальского района была выделена территория, на которой сотрудники банка посадили примерно 100 деревьев. Акция проходила по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими.
ВТБ (Азербайджан) уделяет особое внимание социальным проектам и ранее проводил мероприятия по улучшению окружающей среды. Присоединяясь к данной инициативе, банк ВТБ (Азербайджан) вносит свой вклад не только в озеленение страны, но и защиту мировой экологии.
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