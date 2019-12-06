Министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020г - министр энергетики Азербайджана

Министры ОПЕК+ договорились о новом сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года, сообщил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
"Очень позитивные результаты, мы сумели сбалансировать рынок, и сегодня мы продолжаем балансировать рынок, это на пользу как странам производителям, так и потребителям. Учитывая всё это, мы договорились о небольшом новом сокращении, которое сделает свой вклад, начиная со следующего года", - сказал он.
"С первого января (будут действовать новые квоты по сокращению добычи - ИФ). Я думаю, что эти договоренности будут в силе, как минимум, до марта месяца. В марте месяце будет внеочередное заседание министров снова, пройдёт заседание JMMC, министерская встреча, где рынок снова будет проанализирован, результаты будут изучены, при необходимости будут приняты решения", - добавил он.
По его словам, пока никаких изменений по учёту конденсата в расчетах добычи нет, будут действовать прежние договоренности.
"Пока никаких изменений нет, то есть те правила, которые существовали до сегодняшнего дня, они будут распространяться пока что и на договоренности, которые были приняты сегодня", - сказал он.
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