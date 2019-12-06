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ТЭК 06.12.2019 21:19

Новая квота Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ составит 10,1 млн б/с, страна будет добывать 9,7 млн б/с

Новая квота Саудовской Аравии снижения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ вырастет на 167 тыс. б/с, до 10,1 млн б/с, страна будет добывать 9,7 млн б/с, сообщил журналистам министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман.

По его словам, снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 2,1 млн б/с от октября 2018 года благодаря добровольным сокращениям Саудовской Аравией.

Министр сказал, что Саудовская Аравия продолжит добровольно превышать свои обязательства в рамках ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ОПЕК, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]