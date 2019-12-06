Новая квота Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ составит 10,1 млн б/с, страна будет добывать 9,7 млн б/с

Новая квота Саудовской Аравии снижения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ вырастет на 167 тыс. б/с, до 10,1 млн б/с, страна будет добывать 9,7 млн б/с, сообщил журналистам министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман.

По его словам, снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 2,1 млн б/с от октября 2018 года благодаря добровольным сокращениям Саудовской Аравией.

Министр сказал, что Саудовская Аравия продолжит добровольно превышать свои обязательства в рамках ОПЕК+ на 400 тыс. б/с.