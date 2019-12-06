Новак: Новая квота снижения добычи нефти РФ в рамках сделки ОПЕК+ в I кв. 2020г составит 300 тыс. б/с без конденсата

Новая квота РФ в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в I кв. 2020г составит 300 тыс. б/с без конденсата, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Мы пришли к выводу, что в период падения спроса необходимо дополнительно обеспечить сокращение добычи. Было принято решение странам ОПЕК и не ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. б/с", - сказал он.
Для России новая квота составит 300 тыс. б/с на первый квартал 2020 года без учета конденсата, сказал Новак.
"Что касается конденсата, вы знаете, что страны ОПЕК считают свои квоты без учета конденсата. Когда в 2016 году страны не ОПЕК присоединились к сделке, то они это сделали с учетом конденсата. После анализа мы пришли к выводу, что необходимо изменить методику и учитывать добычу нефти без конденсата", - сказал российский министр.
Азербайджан, Турция и Катар могут провести совместные военные учения
Ереван отказался от предложения Баку на обмен «всех на всех» - глава МИД Азербайджана
Глава МИД Азербайджана представил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу позицию Баку по Карабаху
Президент Азербайджана и I вице-президент приняли участие в посадке деревьев в Шемахе
Прокуратура Азербайджана передала в суд материалы по делу о покушении на экс-главу ИВ Гянджи в июле 2018г
Джаббаров – Симоняну: Подумайте над тем, кому вы ставите памятники в центре Еревана
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
Французские власти сами способны разобраться с действиями полиции в ходе манифестаций - ЕК
Корбин обнародовал конфиденциальный документ по Brexit
Президент Казахстана пообещал немецкому бизнесу максимум преференций для работы в стране
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) присоединился к акции по посадке деревьев
Государственный таможенный комитет и “Caspian European Club” организовали B2G форум
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г