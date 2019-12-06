Новак: Новая квота снижения добычи нефти РФ в рамках сделки ОПЕК+ в I кв. 2020г составит 300 тыс. б/с без конденсата

Новая квота РФ в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в I кв. 2020г составит 300 тыс. б/с без конденсата, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы пришли к выводу, что в период падения спроса необходимо дополнительно обеспечить сокращение добычи. Было принято решение странам ОПЕК и не ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. б/с", - сказал он.

Для России новая квота составит 300 тыс. б/с на первый квартал 2020 года без учета конденсата, сказал Новак.

"Что касается конденсата, вы знаете, что страны ОПЕК считают свои квоты без учета конденсата. Когда в 2016 году страны не ОПЕК присоединились к сделке, то они это сделали с учетом конденсата. После анализа мы пришли к выводу, что необходимо изменить методику и учитывать добычу нефти без конденсата", - сказал российский министр.