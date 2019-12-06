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ТЭК 06.12.2019 21:39

Новак: Новая квота снижения добычи нефти РФ в рамках сделки ОПЕК+ в I кв. 2020г составит 300 тыс. б/с без конденсата

Новая квота РФ в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в I кв. 2020г составит 300 тыс. б/с без конденсата, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы пришли к выводу, что в период падения спроса необходимо дополнительно обеспечить сокращение добычи. Было принято решение странам ОПЕК и не ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. б/с", - сказал он.

Для России новая квота составит 300 тыс. б/с на первый квартал 2020 года без учета конденсата, сказал Новак.

"Что касается конденсата, вы знаете, что страны ОПЕК считают свои квоты без учета конденсата. Когда в 2016 году страны не ОПЕК присоединились к сделке, то они это сделали с учетом конденсата. После анализа мы пришли к выводу, что необходимо изменить методику и учитывать добычу нефти без конденсата", - сказал российский министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, НЕФТЬ, КВОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]