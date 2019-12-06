Азербайджан в I квартале 2020г сократит суточную нефтедобычу на 27 тыс. баррелей, до 769 тыс. - Минэнерго

Новая квота Азербайджана в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в I кв. 2020г составит 769 тыс. б/с, говорится в сообщении министерства энергетики республики.

«С целью поддержки процессов по регулированию мирового рынка нефти Азербайджан присоединился к сделке ОПЕК+ по дополнительному сокращению нефтедобычи. В частности, Азербайджан взял на себя обязательства снизить добычу в дополнении к 20 тыс. б/с еще на 7 тыс. б/с. Таким образом, страна взяла на себя обязательства по поддержанию ежесуточной добычи нефти с 1 января 2020 года на уровне 769 тыс. б/с», - говорится в информации.

Глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов в своем выступлении в пятницу на министерской встрече стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, отметил, что решение ОПЕК+ до сих пор вносили свой вклад в установление баланса на нефтяном рынке.

По его словам, прогнозы по развитию мировой экономики и нефтяного рынка, а также ряд геополитических факторов «свидетельствуют о необходимости принятия регулирующих мер и на 2020 год».

«Первоначальная цель нашего сотрудничества заключается в обеспечении баланса и устойчивой стабильности на нефтяном рынке. Азербайджан, будучи страной, до сих пор поддерживавшей все инициативы в рамках формата ОПЕК+, заинтересован в своем участии в этом сотрудничестве. Считаем, что страны ОПЕК+ и в 2020 году должны быть солидарны и верны своим обязательствам», - сказал Шахбазов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным Минэнерго Азербайджана, министры ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в I-ом квартале 2020 года дополнительно на 500 тыс. б/с. Таким образом, обязательства ОПЕК+ по сокращению суточной добычи увеличены с 1,2 млн б/с до 1,7 млн б/с.

Н.Аббасова