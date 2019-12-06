ОПЕК опубликовал дополнительные квоты сокращений по сделке ОПЕК+

Страны ОПЕК после договоренностей в пятницу с 1 января 2020 года дополнительно снизят объем добычи нефти на 372 тыс. б/с, страны не ОПЕК - на 131 тыс. б/с, говорится в итоговом сообщении ОПЕК.

Общий объем дополнительного сокращения добычи нефти составит 503 тыс. б/с.

Между тем, Анголе сохранили квоту сокращения в прежнем объеме (-47 тыс. б/с), а доля Эквадора больше не учитывается, так как страна вышла из ОПЕК.

Ниже представлена таблица дополнительного сокращения в тыс. баррелей в сутки.