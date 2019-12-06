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ТЭК 06.12.2019 21:07

ОПЕК опубликовал дополнительные квоты сокращений по сделке ОПЕК+

Страны ОПЕК после договоренностей в пятницу с 1 января 2020 года дополнительно снизят объем добычи нефти на 372 тыс. б/с, страны не ОПЕК - на 131 тыс. б/с, говорится в итоговом сообщении ОПЕК.

Общий объем дополнительного сокращения добычи нефти составит 503 тыс. б/с.

Между тем, Анголе сохранили квоту сокращения в прежнем объеме (-47 тыс. б/с), а доля Эквадора больше не учитывается, так как страна вышла из ОПЕК.

Ниже представлена таблица дополнительного сокращения в тыс. баррелей в сутки.

Квоты
Алжир -12
Ангола
Конго -4
Эквадор
Экваториальная Гвинея -1
Габон -2
Ирак -50
Кувейт -55
Нигерия -21
Саудовская Аравия -167
ОАЭ -60
ОПЕК -372
Не-ОПЕК
Азербайджан -7
Бахрейн -2
Бруней -1
Казахстан -17
Малайзия -5
Мексика -18
Оман -9
Россия -70
Судан -1
Южный Судан -1
Итого -131
Итого ОПЕК и не-ОПЕК -503
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Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЕДОБЫЧА, КВОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]