ОПЕК опубликовал дополнительные квоты сокращений по сделке ОПЕК+

Страны ОПЕК после договоренностей в пятницу с 1 января 2020 года дополнительно снизят объем добычи нефти на 372 тыс. б/с, страны не ОПЕК - на 131 тыс. б/с, говорится в итоговом сообщении ОПЕК.
Общий объем дополнительного сокращения добычи нефти составит 503 тыс. б/с.
Между тем, Анголе сохранили квоту сокращения в прежнем объеме (-47 тыс. б/с), а доля Эквадора больше не учитывается, так как страна вышла из ОПЕК.
Ниже представлена таблица дополнительного сокращения в тыс. баррелей в сутки.
|Квоты
|Алжир
|-12
|Ангола
|Конго
|-4
|Эквадор
|Экваториальная Гвинея
|-1
|Габон
|-2
|Ирак
|-50
|Кувейт
|-55
|Нигерия
|-21
|Саудовская Аравия
|-167
|ОАЭ
|-60
|ОПЕК
|-372
|Не-ОПЕК
|Азербайджан
|-7
|Бахрейн
|-2
|Бруней
|-1
|Казахстан
|-17
|Малайзия
|-5
|Мексика
|-18
|Оман
|-9
|Россия
|-70
|Судан
|-1
|Южный Судан
|-1
|Итого
|-131
|Итого ОПЕК и не-ОПЕК
|-503
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