Азербайджан продолжит наращивать чистые иностранные активы - Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, по-прежнему, считает банковский сектор Азербайджана слабым, несмотря на стабилизацию качества активов и снижения давления на капитал банков.
«Банковский сектор остается слабым, хотя качество активов стабилизируется и давление на капитал банков сокращается, что поддерживается текущей реструктуризацией сектора и государственной поддержкой для сокращения долговое бремя в рамках потребительского кредитования», - отмечает агентство в своем обзоре, посвященном изменению системы регулирования банковского сектора.
По оценкам Fitch долларизация кредитов и депозитов снижается, но все еще эти показатели остаются на самом высоком уровне в СНГ.
Fitch подчеркивает, что 28 ноября 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ликвидации регулятора финансового сектора (Палаты по надзору за финансовыми рынками – ИФ) и передачи всех ее регуляторных функций Центральному банку. По оценкам агентства это решение свидетельствует об определенной непредсказуемости в политике регулирования банковского сектора.
При этом Fitch отмечает, что Палате, созданной в 2016 году в период кризиса из-за снижения цен на нефть на мировых рынках, за 3,5 летний период деятельности удалось провести реструктуризацию в секторе, внедрить законодательные нормативы для ограничения потребительского кредитования в национальной и иностранной валюте. Кроме этого, палата инициировала создание Частного кредитного бюро и установила новые макропруденциальные требования.
По оценкам агентства, вопрос приватизации крупнейшего банка страны – Международного банка Азербайджана (МБА) зашел в тупик. При этом властям Азербайджана удалось в 2017-2018гг провести реорганизацию МБА, внедрить новую бизнес-модель. В результате короткая валютная позиция МБА снизилась до $1 млрд на конец первого квартала 2019 года против $1,9 млрд на конец 2017 года.
Fitch отмечает, что текущие цены на нефть способствовали восстановлению внешних буферов. В результате активы Госнефтефонда Азербайджана на конец сентября 2019 года достигли $42,5 млрд против $38,5 млрд на конец 2018 года. Чистые иностранные активы Азербайджана составляют 73% ВВП страны и устойчивое положительное сальдо платежного баланса может привести к дальнейшему росту таких активов.
«Экономика Азербайджана постепенно восстанавливается после нефтяного шока, начавшегося в 2014 году. В результате по итогам 10 месяцев 2019 года темпы роста ВВП составили 2,1%. Инфляция составляет 2,6%, что позволяет поддерживать стабильный обменный курс», - указывает Fitch.
А.Азизов
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