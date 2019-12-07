Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном

Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
"CNN, выпускающее фейк ньюс, заявляет, что я "все еще использую личный мобильный для звонков, несмотря на многократные предостережения служб безопасности". Это абсолютная ложь, - написал Трамп в пятницу в твиттере. - У меня нет личного телефона много лет, я использую только правительственные телефоны".
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