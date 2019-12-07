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Регион 07.12.2019 11:50

Россия ждёт Эрдогана на Парад Победы в 2020 году

Россия пригласила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Парад Победы в 2020 году, сообщает газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

"Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке. Ждем решения", - заявили в пресс-службе посольства в ответ на запрос газеты.

Согласие от турецкой стороны пока не получено.

Как пишет газета, в турецком диппредставительстве в Москве и администрации турецкого лидера не смогли предоставить оперативный ответ на запрос издания по поводу намерений Эрдогана посетить День Победы в России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]