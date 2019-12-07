Минфин США ввел санкции против четырех иракцев за нарушение прав человека и коррупцию

Минфин США ввел санкции против трех лидеров военизированных формирований в Ираке и одного иракского бизнесмена за нарушение прав человека и коррупцию, говорится в заявлении ведомства.
Ограничительные меры введены против Каиса аль-Хазали, Лаиса аль-Хазали и Хуссейна Аль-Лами за "причастность к серьезным нарушениям прав человека в Ираке". В Вашингтоне полагают, что эти формирования поддерживал Тегеран.
Иракский предприниматель Хамис Фархан аль-Ханджар Аль-Иссави включен в списки за "подкуп правительственных официальных лиц и участие в коррупционных схемах".
"Попытки Ирака подавить законные требования иракского народа на реформирование их правительства посредством массового убийства мирных демонстрантов приводят в ужас... Мы будем привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении прав человека и коррупции в Ираке", - говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.
Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что санкции направлены против иракцев, "которые грабят общественное богатство страны и действуют против мирных протестующих".
Протесты в Ираке начались в начале октября. Они не остановились и после того, как премьер-министр Ирака Адель Абдул ушел в отставку.
В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли около 400 человек, тысячи получили ранения.
Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.
Снайперы ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны
Азербайджан, Турция и Катар могут провести совместные военные учения
Ереван отказался от предложения Баку на обмен «всех на всех» - глава МИД Азербайджана
Туркменгаз подписал с итальянской RINA контракт на консалтинговые услуги по строительству газопровода ТАПИ
Ирак согласился уже с декабря сокращать добычу нефти по увеличенной квоте сделки ОПЕК+
Оценка Aramco превысит $2 трлн в скором времени - министр энергетики Саудовской Аравии
В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля
Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Президент Азербайджана и I вице-президент приняли участие в посадке деревьев в Шемахе
Президент Азербайджана посещает Шемаху
Президент Алиев: Нафталан должен стать международным курортным центром
Президент Азербайджана выделил Минмолодежи 7,5 млн манатов на завершение строительства спорткомплекса в Ярдымлы
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Коллектив банка ВТБ (Азербайджан) присоединился к акции по посадке деревьев
Государственный таможенный комитет и “Caspian European Club” организовали B2G форум
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе
Второй нефтяной саммит Argus в Азербайджане пройдет весной 2020г