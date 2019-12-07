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Минфин США ввел санкции против четырех иракцев за нарушение прав человека и коррупцию

Минфин США ввел санкции против трех лидеров военизированных формирований в Ираке и одного иракского бизнесмена за нарушение прав человека и коррупцию, говорится в заявлении ведомства.

Ограничительные меры введены против Каиса аль-Хазали, Лаиса аль-Хазали и Хуссейна Аль-Лами за "причастность к серьезным нарушениям прав человека в Ираке". В Вашингтоне полагают, что эти формирования поддерживал Тегеран.

Иракский предприниматель Хамис Фархан аль-Ханджар Аль-Иссави включен в списки за "подкуп правительственных официальных лиц и участие в коррупционных схемах".

"Попытки Ирака подавить законные требования иракского народа на реформирование их правительства посредством массового убийства мирных демонстрантов приводят в ужас... Мы будем привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении прав человека и коррупции в Ираке", - говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что санкции направлены против иракцев, "которые грабят общественное богатство страны и действуют против мирных протестующих".

Протесты в Ираке начались в начале октября. Они не остановились и после того, как премьер-министр Ирака Адель Абдул ушел в отставку.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли около 400 человек, тысячи получили ранения.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

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Тэги: США, МИНФИН, ИРАК, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]