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Регион 07.12.2019 10:18

Миссия ОБСЕ должна быть восстановлена в Грузии - заявление

В Грузии должна быть восстановлена закрытая в 2009 году миссия ОБСЕ, считают 15 государств-членов организации, входящих в так называемую "группу друзей" Грузии, сообщили в МИД республики в четверг.

Соответствующее заявление "группы друзей" Грузии в ОБСЕ было сделано в пятницу в Братиславе, где главы МИД ОБСЕ собрались на 26-ю встречу совета министров, подчеркивают в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

"Призываем ОБСЕ к участию в мирном урегулировании конфликта в Грузии. Сожалеем в связи с закрытием в 2009 году миссии ОБСЕ в Грузии и призываем государства-члены ОБСЕ договориться о восстановлении в Грузии многомерной миссии, у которой будет возможность осуществлять мониторинг и средства для неограниченных действий вдоль линии административной границы", - подчеркивается в заявлении.

Авторы документа считают, что восстановление миссии значительно усилит участие ОБСЕ в международных женевских дискуссиях по Закавказью и в работе Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

В заявлении также звучит призыв к России отозвать решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, вывести свои войска на позиции, которые они занимали до конфликта августа 2008 года, и обеспечить доступ Миссии наблюдателей Евросоюза на территории Абхазии и Южной Осетии.

В состав группы друзей Грузии в ОБСЕ входят: Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США, сообщили в МИД Грузии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ОБСЕ, МИССИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]