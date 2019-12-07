Миссия ОБСЕ должна быть восстановлена в Грузии - заявление

В Грузии должна быть восстановлена закрытая в 2009 году миссия ОБСЕ, считают 15 государств-членов организации, входящих в так называемую "группу друзей" Грузии, сообщили в МИД республики в четверг.
Соответствующее заявление "группы друзей" Грузии в ОБСЕ было сделано в пятницу в Братиславе, где главы МИД ОБСЕ собрались на 26-ю встречу совета министров, подчеркивают в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
"Призываем ОБСЕ к участию в мирном урегулировании конфликта в Грузии. Сожалеем в связи с закрытием в 2009 году миссии ОБСЕ в Грузии и призываем государства-члены ОБСЕ договориться о восстановлении в Грузии многомерной миссии, у которой будет возможность осуществлять мониторинг и средства для неограниченных действий вдоль линии административной границы", - подчеркивается в заявлении.
Авторы документа считают, что восстановление миссии значительно усилит участие ОБСЕ в международных женевских дискуссиях по Закавказью и в работе Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).
В заявлении также звучит призыв к России отозвать решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, вывести свои войска на позиции, которые они занимали до конфликта августа 2008 года, и обеспечить доступ Миссии наблюдателей Евросоюза на территории Абхазии и Южной Осетии.
В состав группы друзей Грузии в ОБСЕ входят: Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США, сообщили в МИД Грузии.
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